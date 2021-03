Zolang restaurants dichtblijven, verandert Tilburgs restaurant Harboury in delicatessenwinkel

,,In de eerste lockdown zijn we gelijk gestart met thuismenu’s”, zegt Hendrickx. ,,Toen we in oktober voor de tweede keer ons restaurant moesten sluiten, was het weer even slikken. Wederom vielen onze inkomsten helemaal weg en zijn we vrij snel gaan kijken wat wél mogelijk was.”



Het restaurant is nu veranderd in een winkel. Ze hebben een assortiment van zestig wijnen, tientallen kazen, vleeswaren en chefkok (en eigenaar) Hein Schlahmilch brandt zelf noten. Ook zijn er nog gerechten van Harboury zelf te krijgen.



De delicatessenwinkel is geopend van woensdag tot en met zondag van 10:00 tot 18:00 uur. De winkel blijft bestaan tot de restaurants weer open mogen.