Zolderbrand ontstond in hennepkwekerij: huis in Tilburg onbewoonbaar

16:37 TILBURG/BREDA - Voor twee grove snelheidsovertredingen op de snelweg en in Tilburg is woensdag in de rechtbank in Breda een voorwaardelijke celstraf en een rijverbod van 2,5 jaar geëist tegen rapper Boef. Het oordeel laat nog op zich wachten, op 30 januari doet de rechter uitspraak.