Zomerkamp van scouts staat op de helling

Scouting Goirle zou met zo’n tweehonderd leden naar Scheveningen en omgeving op kamp gaan. ,,Het is een spannende periode”, zegt voorzitter Gijs van der Wielen. ,,We hebben vier kampgebouwen en een kampterrein gehuurd en op ons advies is de leiding bezig met het maken van het programma. We willen het enthousiasme erin houden, maar natuurlijk gaan we nu geen zwembad bellen om af te huren, dat heeft geen zin. We wachten op de persconferentie van het kabinet zodat we weten wat na 1 juni mogelijk is. Dan nemen we een besluit. We willen snel duidelijkheid.”