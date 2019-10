Zomerlust pech, brug alweer weg: ‘Jammer genoeg mocht de scouting geen houten vervanger bouwen’

Of ie de boot weer te water laat? ,,Helaas, het is te koud”, zegt Van Esch. ,,Je moet er niet aan denken dat er nu iemand in het water valt.” Hij had nog een andere optie, een veel creatievere: eigenlijk wilde de Zomerlust-uitbater een houten brug over het water laten bouwen door de scouting. Daar had ‘ie al geïnformeerd of het kon. ,,Maar dat mag niet van Rijkswaterstaat.”



Dit keer moet Van Esch de pijn verbijten. ,,Over de geplande feestjes maak ik me geen zorgen, die mensen rijden wel om. Het gaat me meer om de klandizie doordeweeks, de mensen die voor één of twee drankjes komen.” Omrijden of -lopen kan via de Bosscheweg en de spoorbrug, maar dat is een flink stuk om.