Zo’n vierhonderd mensen op reünie wijk Fatima, maar mannen en vrouwen kletsen als vanzelf gescheiden

Opvallend op de reünie in wijkcentrum Koningshaven: de meeste mannen en vrouwen kletsen in eerste instantie gescheiden van elkaar. Een overblijfsel uit de tijd van gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes. Johan Borsten (67) weet het nog goed. ,,De schoolbel bij de jongensschool Heilig Hart en de meisjesschool O.L. Vrouw van Fatima ging af met een kwartier verschil. Toen dacht ik er niet bij na. Maar achteraf vraag ik me af waar ik terecht was gekomen? In de ogen van deze tijd is gescheiden onderwijs absurd.” Des te leuker dat vandaag mannen en vrouwen alsnog met elkaar aan de praat komen. Bijvoorbeeld die in dezelfde straat woonden.