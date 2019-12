Zonder dat je het weet, jarenlang vissen in een kunstwerk. ‘Is dit minder dan het Draaiend Huis?’

‘Personeel is niet te vinden’: Thebe moet afdeling in Goirle sluiten

13:39 TILBURG - Personeelstekort noopt zorginstelling Thebe tot het sluiten van afdeling Berchven op locatie Elisabeth in Goirle. Dertien bewoners met dementie krijgen elders binnen Elisabeth onderdak. Het is voor het eerst dat de zorgorganisatie in de regio Tilburg zo moet ingrijpen.