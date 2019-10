‘Zonder hen hadden we hier Duits gesproken’, klinkt het tijdens de parade van legervoertuigen in Gilze-Rijen

Na de tocht door de kernen stelden de deelnemers zich op op de oude Rijksweg. Later die dag hadden ze nog een parade in Tilburg, in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning. Maar nu konden jong en oud uit Gilze en Rijen zich aan het historisch materieel vergapen. Zoals de schoonzussen Simone Jansen en Floor Zacht. Jansen heeft dochter Sophie van 8 jaar achterop de fiets. ,,Ze vindt het heel interessant en stelt slimme vragen", zegt Jansen. ,,Ik vind het wel heel vet om te zien", zegt Sophie. ,,En ik vind het belangrijk om te weten dat ze echt uit de oorlog komen. Op school hebben we nog niet echt veel over de oorlog geleerd."