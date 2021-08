Zonder muziek en kroeg wordt de nacht te lang: definitief geen MeiMarkt en Tilburg Zingt in 2021

Dertien evenemen­ten hebben nieuwe datum, MeiMarkt en Levenslied moeten naar andere locatie

11 maart TILBURG - Het was een moeilijke puzzel om te leggen, en nog steeds is de onzekerheid groot. Maar de gemeente Tilburg heeft een alternatieve evenementenkalender in elkaar gedraaid. Grootste knelpunten zitten bij de MeiMarkt, het Festival van het Levenslied, Back2the90's en Parkbeats. Voor nieuwe feesten is dit jaar in elk geval geen plek.