Zonnepanelen op dak theaterzaal Jan van Besouw

Tilburger (82) boos na val over betonblok dat dwars over fietspad ligt: ‘Had wel op het kerkhof kunnen liggen’

12:34 TILBURG - ,,Gebruik je verstand. Dit is echt onverantwoord en kon helemaal fout gaan.” Tilburger Joost Vlottes (82) heeft geen goed woord over voor de verantwoordelijken van de lelijke valpartij die hij woensdagmiddag maakte. Dwars over het fietspad waar hij met zijn e-bike overheen reed lagen namelijk twee betonnen blokken. ,,Door die vandalen had ik wel op het kerkhof kunnen liggen.”