Zonovergoten Tilburgse kermis relaxt verlopen, historisch laag aantal aanhoudingen

Feitjes over de kermis



- Voor het eerst in de geschiedenis van de kermis in Tilburg is er geen regen gevallen, het is tien dagen lang droog (en warm) geweest.



- De Tilburgse Kermis was het eerste evenement waarop de politie met nieuwe koelvesten werkte, natuurlijk vanwege de hitte.



- Er is deze kermis ongeveer 45 ton afval opgeruimd, 25.000 liter urine geproduceerd en 12.000 kW aan stroom (gemiddeld) per dag verbruikt.



- Bij de twee EHBO-posten zijn in totaal ruim 3.000 bekertjes water uitgedeeld aan bezoekers.



- Er zijn relatief weinig verwondingen geweest deze kermis. Wel zien we een lichte stijging van het aantal EHBO-behandelingen ten opzichte van vorig jaar (716 in 2018), met name behandeling van blaren en wondjes door het dragen van slippers.



- Het aantal kermisfans op social media is met duizenden toegenomen. Via twitter zijn er ruim 21.000 berichten over de kermis gedeeld met een potentieel bereik van ruim 70 miljoen accounts.



- Erik de Ridder was tien dagen lang op het kermislint te vinden. En dat is goed voor de conditie. Hij liep ruim 150.00 stappen op de kermis, zo'n dikke 120 kilometer (dat is van Tilburg naar Amsterdam.)