Zorg bij traumachirurgen ETZ: ‘We zien steeds vaker slachtoffers steekpartijen’

Bart van den Oord ziet in een kip een rendier: ‘Oisterwijk heeft er een dichterbij’

OISTERWIJK - Weet zijn lezer dat een kip een rendier is? Bart van den Oord vraagt het zich af op de omslag van zijn bundeltje vol kwinkslagen. ,,Oisterwijk heeft er een dichterbij”, lacht de 59-jarige hypotheekadviseur. En ook dat is natuurlijk een taalgrapje: kwestie van een spatie meer of minder.

23 november