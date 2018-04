Zorg in West-Brabant gooit personeelsbeleid over andere boeg

Trekkertrek Berkel-Enschot afgelast na regen

11:26 BERKEL-ENSCHOT - De Trekkertrek-wedstrijden in Berkel-Enschot voor zondag zijn afgelast. Na de vele regen van gisteravond is de baan, maar ook het omliggende terrein, onbegaanbaar geworden. ,,Balen, maar het is niet anders", zegt Twan van den Brand van de organiserende KPJ Berkel-Enschot Heukelom. ,,Misschien omdat het de dertiende keer is en brengt het dus toch ongeluk."