Zorgaanbieder Blue-Care verliest beroep tegen gemeente Tilburg

En nu moet een nieuw cultuur­huis in Udenhout er echt komen, want verenigin­gen zitten elkaar in de weg

27 mei UDENHOUT - Vijf partijen pleiten in Udenhout voor de komst van Cultuurhuis De Kwekerij. Om dat voornemen kracht bij te zetten staan de handtekeningen van de vijf partijen nu in een intentieovereenkost. Het komende jaar worden de behoeftes van de verenigingen onderzocht. Dat er wat moet veranderen is wel helder. ,,Als het koor repeteert, heeft de toneelvereniging daar in de andere zaal last van”