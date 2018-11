Zorgambulance voor verwarden in heel Brabant

HELMOND/EINDHOVEN - De provincie Noord-Brabant beschikt vanaf 1 januari over een sluitend netwerk van ‘zorgambulances’ voor vervoer van mensen met verward gedrag. In de negen regionale ambulanceposten worden elf wagens gestationeerd die eruit zien als een gewone taxibus. De bemanning is getraind in de omgang met verwarden.

Daarmee moet een einde komen aan het vervoer van deze mensen in een politieauto. Dat vinden zowel zorgverleners als de politie niet passend. De elf busjes worden gestationeerd op de ambulanceposten in Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg, Uden, Oosterhout, Breda, Ulvenhout en Bergen op Zoom. De service valt onder het takenpakket van de vier regionale ambulancevoorzieningen (RAV's) in Midden-, West-, Noord- en Zuidoost-Brabant. De zorgambulances rijden voorlopig alleen tijdens kantooruren, maar uiteindelijk moet de servide 24/7 beschikbaar komen.

Afspraken

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eerste opvang van mensen met verward gedrag. Zij hebben daarvoor afspraken gemaakt met de politie en ggz-instellingen. Voor crisisopvang zijn in Zuidoost-Brabant vier zogenaamde SPOR's (Spoedeisende psychiatrische onderzoek ruimte) beschikbaar.

Eén daarvan, de crisisopvang van GGZ Oost-Brabant in het Warant in Helmond, voldoet nog niet aan alle eisen. Zo is er daar geen speciaal ingerichte cel beschikbaar. De andere SPOR's zijn gevestigd in Eindhoven (naast het Catharina Ziekenhuis), Vught en Oss.

Draaiboek

Gemeenten, politie en ggz-instellingen hebben een draaiboek opgesteld waarin stap voor stap de gang van zaken is vastgelegd na een melding van verward gedrag. De politie is de eerste in lijn. Agenten bellen met de SPOR en roepen een zorgambulance op. Zij blijven bij de cliënt als die zich agressief gedraagt, want alleen de politie mag geweld gebruiken indien nodig.

Is er na de eerste crisisopvang behoefte aan voorzieningen zoals begeleid wonen, dan is ook dat een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Peelregio verloopt die huisvesting ‘langzaam’ wegens gebrek aan geschikte en betaalbare woonruimte, schrijft het Helmondse college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Time out