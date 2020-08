Zorgcentra staan na besmettingen op scherp: ‘Maar zomaar dicht, dat doen we niet’

TILBURG - Een mogelijke corona-uitbraak op Park Vossenberg en het zorgcentrum in Kaatsheuvel ging dit weekend na overleg met de GGD meteen op slot . Het is een scenario dat zorgcentra als het even kan willen vermijden.

,,Ook wij zullen nooit op eigen houtje een besluit nemen, mocht zich bij ons weer een besmetting voordoen", zegt Myriam Krol namens zorgcentrum Het Laar in Tilburg. De adviezen van de GGD en een microbioloog van het ziekenhuis van het ziekenhuis zullen leidend zijn.

,,Maar zomaar het hele zorgcentrum op slot gooien, dat doen we niet", benadrukt Krol echter. ,,Daarvoor is de impact voor onze bewoners te groot.”

De Wever

Het Laar neemt daarmee dezelfde positie in als De Wever. Die Tilburgse koepel van verzorgingshuizen liet dit weekend via Omroep Brabant weten in geval van een tweede golf te proberen om aparte COVID-afdelingen in te richten in plaats van alle deuren dicht te doen.

Zo heeft zorgcentrum De Zandley in Drunen ook besloten gedeeltelijk dicht te gaan, nadat één medewerker met het virus besmet bleek te zijn.

Quote Het is wel zaak om scherp te blijven Myriam Krol (Het Laar)

Namens de 23 locaties van Thebe laat ook Jeroen Hurkens weten ‘tot het uiterste’ te willen vermijden dat bewoners hun familie niet meer kunnen ontvangen.

,,Maar uitsluiten kun je dat niet. De ene locatie is de andere ook niet. Probleem van maatwerk is wel dat mensen gaan zeggen: waarom mogen wij niet naar binnen maar kan het ergens anders wel? Dat hadden we niet toen vanuit de regering een eenduidige strakke maatregel werd afgekondigd: alle verpleeghuizen dicht.”

Bij Het Laar, een zelfstandig zorgcentrum, geeft Myriam Krol het andere grote verschil met de situatie in maart aan: ,,Nu kunnen we meteen op grote schaal testen en bron- en contactonderzoek opstarten. Alle bezoekers moeten daarom ook een formulier invullen.”

5 overlijdens

De Wever is hard getroffen door corona. Op 15 locaties moesten meer dan 100 besmettingen geconstateerd worden.

Het Laar kende 5 overlijdens ten gevolge van corona. Krol: ,,Intens verdrietig, maar relatief gezien is dat geen hoog aantal geweest op een totaal van 340 bewoners. Het is wel zaak om scherp te blijven. Gelukkig hebben we ruimte genoeg om de anderhalve meter te kunnen waarborgen, ook bij evenementen. Artiesten treden voortaan wel twee keer op. We laten niet, zoals voor corona, iedereen tegelijk naar het restaurant komen.”

Waar in de samenleving sprake lijkt van een verslapping, zijn bezoekers van een zorgcentrum als Het Laar zich volgens Krol nog altijd zeer bewust van de gevaren. ,,Mensen houden zich goed aan onze voorschriften.”