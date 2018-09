Zorgen bij Groep Bloemsma over functioneren Jeugdbescherming Brabant in Hilvarenbeek na publicatie zwartboek

Het document was voor negen gemeenten in West-Brabant reden om een gesprek aan te vragen met de Jeugdbescherming Brabant. In navolging van de negen gemeente trekt nu ook Groep Bloemsma aan de bel. ,,De inhoud van dit zwartboek heeft ons zeer verontrust en we maken ons zorgen over de Beekse ouders en kinderen die zijn aangewezen op Jeugdbescherming Brabant", aldus raadslid Silvia Bloemsma.



De fractie vraagt onder meer aan het college of zij actie heeft ondernemen na het verschijnen van het zwartboek. Ook wil Groep Bloemsma weten of er ook in Hilvarenbeek klachten zijn binnengekomen over het handelen van de Jeugdbescherming Brabant (JBB, voorheen Bureau Jeugdzorg).