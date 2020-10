Zorgen bij Lokaal Tilburg over tegenvallers Wilhelminakanaal

Tilburger (27) heeft 100.000 euro contant geld in huis: aangehou­den voor dealen en witwassen

18 oktober TILBURG - Een 27-jarige man uit Tilburg is zaterdagavond in de Pironstraat in zijn woonplaats aangehouden voor het handelen in harddrugs en voor witwassen. In de woning van de verdachte werd meer dan 100.000 euro aan contant geld gevonden.