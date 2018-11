Zorgen om A58 maken Oirschot eensgezind: leefbaarheid mag niet lijden onder verbreding snelweg

De zorgen over de A58 maken Oirschot eensgezind. Elf bewoners- en belangengroepen en alle politieke partijen tekenden vrijdagmiddag in café ’t Vrijthof in de Molenstraat ‘een pact’ om zo een vuist te maken richting rijk en provincie. Het doel is helder: ervoor zorgen dat de leefbaarheid in Oirschot niet lijdt onder de komende verbreding van de snelweg.

Jan van Zelst, inwoner van Oirschot, verwoordde het gevoel onder de Oirschottenaren nog het meest treffend. ,,Rijkswaterstaat is met de A58 te gast op Oirschots grondgebied. Van een gast mag je verwachten dat die zich behoorlijk gedraagt. Als dat niet het geval is, mag je hem of haar daar stevig op aanspreken.”

Dat is wat nu gebeurt. Grootste frustratie is dat er nog altijd geen uitkomsten bekend zijn van de studies naar de gevolgen van de verbreding. Wat zijn de effecten op de luchtkwaliteit qua fijnstof en stikstof? Wordt de geluidsoverlast groter? Pas begin 2019 komen de resultaten naar buiten, terwijl dan het tracébesluit al bijna ter inzage ligt. ,,Wat kun je dan nog”, vraagt inwoner Kees van Zantvoort zich af. ,,Wat rest ons buiten de formele bezwaarprocedures nog aan tijd en aan mogelijkheden om onze stem te laten horen?”

Aquaduct

‘Heel Oirschot’ zou graag één ding zien: dat de A58 verdiept wordt aangelegd, met het Wilhelminakanaal als een aquaduct eroverheen. Politiek en burgers maakten zich dinsdag sterk voor die optie tijdens een bijeenkomst in de raadszaal. De betrokken partijen realiseren zich dat ze hoog inzetten; een aquaduct en een verdiepte ligging zijn erg duur en zouden het project met jaren vertragen. Van Zantvoort: ,,Toch is het is goed voor de transparantie dat nu onderzocht wordt wat de kosten zouden zijn. Als een aquaduct niet haalbaar is, willen we in aanmerking komen voor andere maatregelen die fijnstof, stikstof en geluid reduceren.”

Uitgangspunt is het zogenoemde ‘saldo-0’; de verbreding mag niet leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit ten opzichte van de situatie in 2008. Destijds is het stuk tussen Batadorp en afslag Oirschot al verbreed naar drie rijbanen. Er waren toen al maatregelen nodig (geluidswallen), maar die zijn door Rijkswaterstaat uitgesteld met het oog op de nu komende verbreding. In de voorbije tien jaar is het verkeer evenwel enorm toegenomen; daarom wordt nu teruggegrepen op cijfers van toen.

Budget

Maar de reacties van Rijkswaterstaat stellen politiek en inwoners bepaald niet gerust. Wat mogelijk is, wordt vooral bepaald door het budget en dat is fors onvoldoende om de weg aan te leggen zoals Oirschot die wil hebben. Met het ‘pact’ willen politiek en inwoners daarom meer afdwingen. ,,Met dit collectief laten we zien dat we allemaal dezelfde vragen en wensen hebben”, zei wethouder Jan Heijman vrijdagavond. ,,Dat maakt mijn positie in gesprekken met rijk en provincie alleen maar sterker.”