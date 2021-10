Zorgen om gebrek aan pleeggezinnen in en rond Tilburg: ‘Het is broodnodig, er wachten 25 kinderen op een plekje’



TILBURG - In de regio Tilburg is een groot tekort aan gezinnen voor langdurige pleeg- of crisiszorg voor kinderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen. Ze blijven daardoor in een situatie die niet gewenst is, zegt Sterk Huis. ,,Het baart ons zorgen.”