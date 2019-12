Zorgen om monumentaal complex asielzoekerscentrum Gilze

Willem II krijgt weer jeugdinter­na­ti­o­nal

18:50 Het is alweer even geleden,maar de opleiding van Willem II heeft binnenkort waarschijnlijk de beschikking over een jeugdinternational. Het gaat om Emmanuel van de Blaak, een 14-jarige rechter centrale verdediger uit Breda, die al sinds 2015 deel uitmaakt van de opleiding van de Tilburgse club. Hij is opgenomen in de voorlopige selectie voor Oranje Onder 15.