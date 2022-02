Zorgen over de toekomst? Niet bij de zelfverzekerde rapper Mayvision (23) uit Tilburg

Waar maak je je muziek?

,,Ik heb het geluk dat ik geen vaste lasten heb, ik woon namelijk bij mijn ouders. De zolder hebben mijn vader en ik twee jaar geleden omgebouwd tot een studio, die zij financierden. Daardoor kan ik me 100 procent op muziek maken focussen. Ik ben bevoorrecht. Uiteindelijk ga ik rondkomen van muziek, dat gaat sowieso gebeuren. Ik maak de voorbije jaren consistent progressie als muzikant, dus ik maak me geen zorgen. Dit is mijn destiny.”

Dat klinkt zelfverzekerd.

,,Klopt, maar ik ben ook zeker van mijn zaak. Ik ben mijn eigen pad ingeslagen, heb onderzoek naar zelfontdekking en spiritualiteit gedaan. Dat heeft me veel opgeleverd. Op school ging het niet altijd even goed, maar ik wist al snel dat ik een passie had voor muziek maken. Uiteindelijk heb ik vmbo theoretische leerweg en daarna de opleiding ‘muzikant’ in Arnhem afgerond. Dat heeft me veel gebracht. Ik kwam in een klas terecht met mensen die níet met hiphop bezig waren, in tegenstelling tot mijzelf. Mijn klasgenoten waren drummers, jazz- of popmuzikanten. Hoe meer je te weten komt van andere genres, door het te spelen en te luisteren, hoe beter je van daaruit je eigen stijl kunt ontwikkelen.”

Wat kenmerkt de stijl van Mayvision?

,,Dingen die ik in het leven meemaak, gevoelens en emoties die ik heb. Ik laat de muziek graag voor zichzelf spreken, maar ik zal een voorbeeld geven. Tijdens de middelbare school vrat ik mezelf op. Ik zat veel thuis, opgesloten in mijn eigen wereld. Na een tijdje werd het een missie op zich om naar buiten te gaan. In mijn muziek laat ik blijken dat er duistere periodes in je leven zijn, maar dat er ook altijd licht aan het eind van de tunnel is. Je komt in je leven nu eenmaal dingen tegen die niet leuk zijn, maar what doesn’t kill you, makes you stronger.”

Hoe uit zich dat op muzikaal vlak?

,,De EP Moon Trap bevat experimentele trapmuziek met veel ziel. Filterloze muziek. Ik praat open over wat er in mij omgaat. Eén track heet Subconsious Journey. Daarvoor ging ik letterlijk op zoek naar dingen die in mijn onderbewustzijn speelden. Ik wil er verder niet op ingaan, ik vind dat je moet luisteren om het op de juiste manier te ervaren. Ik denk dat de plaat het krachtigst tot uiting komt als je hem in je eentje, met koptelefoon op, beluistert.”

