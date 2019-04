Zorgen? Zeker. Maar de Tilburgse horeca doet het goed: ‘Een horecastop is geen optie’

Er is al verschraling, vertelt Dolf Colen. Hij is de voorzitter van de Tilburgse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. ,,Je ziet het nu in het straatbeeld, cafés bijvoorbeeld die stoppen met het aanbieden van eten, die zich op één taak toeleggen. Rendementen verwateren, inkoopprijzen maar ook die van het personeel gaan omhoog. Op een gegeven moment keert de wal het schip.”



Hij wijst op andere gemeenten waar in bepaalde gebieden een horecastop wordt ingevoerd. ,,Ik weet niet of we dat als gemeente voor elkaar krijgen en of we dat willen.” Wat hem betreft niet: ondernemersvrijheid.



Het op slot zetten van de stad voor meer nieuwe zaken of ketens is ‘zeker geen optie’, vindt ook Van Aarle. ,,Je wordt ondernemer om een product aan te bieden dat zich onderscheidt van de concurrent. Waar ik me wel in kan vinden is dat er een gelijk speelveld moet zijn: in een winkel kun je een kopje koffie aanbieden, maar in een horecazaak mag je geen spijkerbroek verkopen.”