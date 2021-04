Zorginstelling vreest dat plannen met GGD-gebouw sneuvelen: ‘Het levert gemeente te weinig geld op’

Het NAHuis is nu nog gevestigd in verzorgingshuis Koningsvoorde, maar groeit daar uit zijn jasje. Een paar beroepskrachten en tientallen vrijwilligers bieden daar dagopvang aan aan rond de 150 mensen mensen met hersenletsel. Met het burgerinitiatief worden onder meer mantelzorgers ontlast. In het verzorgingshuis in Tilburg Zuid is daarvoor echter te weinig ruimte.