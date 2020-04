Zorgpersoneel mag gratis logeren bij De Oude Kazerne in Kaatsheuvel

Ruimtelij­ke ordening (binnen de kom) bij de nieuwe Goirlese wethouder Liselotte Franssen

16:00 GOIRLE - Liselotte Franssen, de nieuwe wethouder in Goirle, buigt zich over ruimtelijke ordening binnen de bebouwde kom. Dat is het gevolg van herverdeling van taken binnen het college van B en W. Franssen (LRG) houdt zich onder meer ook bezig met externe veiligheid, volkshuisvesting, energie, milieu, water en riool. De Omgevingswet zit eveneens in haar pakket.