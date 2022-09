Zoveel vacatures én mensen die thuiszitten, dat valt nauwelijks te rijmen

Een kopstoot, vechtpar­tij en spugen naar een agent: ‘Ik weet niet waarom de politie ineens op me let’

BREDA/TILBURG - De fiets van een Tilburger in elkaar getrapt? Klopt niets van. Een man voor het Mercure Hotel die een kopstoot krijgt: ,,Hij liep gewoon weg, er is niks gebeurd.” En dat hij richting agenten had gespuugd tijdens een avondje stappen, ook daar heeft de verdachte een verklaring voor. ,,Ik dreigde bijna te stikken.”

20 september