Zuidelijk Toneel maakt voorstelling over de vrouw van Marc Dutroux. Ze is meest gehate vrouw van België

In haar boek probeerde de schrijfster zich te verplaatsen in Martin, de meest gehate vrouw van België. Dat doet ze op basis van feitelijke getuigenissen en documenten. Martin liet twee kinderen in een kelder verhongeren.

Apathische vrouw

De rechtszaak zit nog dicht onder de oppervlakte in België. De vervroegde vrijlating van Martin leidde in 2012 tot protest en hevig onbegrip. Vanaf 2 april toert ‘De vrouw die de honden eten gaf’ langs de Nederlandse theaters. De première is 3 april in Natlab Eindhoven. Het stuk is 7 mei te zien in de Verkadefabriek in Den Bosch en 8 en 9 mei bij Theaters Tilburg.