‘Zuipen op Zoom, toosten op Teams. Carnaval in Kruikenstad gaat altijd door’

Meerder­heid kiest niet voor een zijpad over het landbouw­ver­keer in Beek, het plan mag verder rijpen

16 oktober HILVARENBEEK - Even leek het erop dat ongeduld leidend zou worden in het hele dossier over het landbouwverkeer in Hilvarenbeek. Na tien jaar praten is het tijd voor resultaat, zo vinden CDA en de Gemeenschapslijst. Toch krijgt wethouder Ted van de Loo meer tijd en geld om het plan uit te werken.