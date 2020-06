Zusje van Monarh heet Monchou, in december al open: ‘Een totaal andere tak van sport dan de Michelinster’

De chefkok is al gevonden - wie blijft nog even geheim - en het maken van de menukaart is in volle gang. De naam verwijst inderdaad naar de monchoutaart. ,,Die kregen we van een werknemer bij zijn afscheid van Monarh en die taarten zijn straks bij ons ook te krijgen.”



Daarnaast is het Frans voor ‘mijn liefje’. ,,Monarh en deze nieuwe zaak zijn onze kindjes, vanaf nul opgebouwd.”



Doordeweeks gaat Monchou open voor ontbijt, lunch diner en in de weekenden voor lunch en diner. Althans: zo zien de plannen er nu uit. De opening staat in december gepland, als corona geen roet in het eten gooit. ,,Alles wat we doen, doen we binnen de richtlijnen van het RIVM.”