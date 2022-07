Zusters van Liefde brengen hun spullen terug voor de Oekraïners in Moergestel

Gedoe in de Bomenbuurt in Udenhout over… bomen! ‘Hoe groot wordt die voor m’n raam?’

UDENHOUT - Wilgenlaan, Iepenlaan, Populierenlaan, Eikenlaan... De Bomenbuurt in Udenhout doet zijn naam eer aan. Maar juist de bomen zorgen nu voor ophef, want de gemeente gaat ze in de ene straat kappen en in de andere straat aanplanten. Wat is er aan de hand?

22 juli