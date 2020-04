Zuur: strottenhoofdkanker wél op lijst chroom-6, maar kapot gebit niet

Het RIVM heeft na onderzoek vastgesteld dat aanraking met chroom-6 ook strottenhoofdkanker kan veroorzaken. Wetenschappers hebben nieuwe literatuur over alle ziekten door chroom-6 bestudeerd. De ziektelijst blijft verder ongewijzigd.

In Tilburg kwamen tussen 2004 en 2011 honderden mensen met de giftige stof in aanraking tijdens het treinenproject van re-integratiewerkplaats tROM. Werklozen moesten op straffe van verlies van hun uitkering museumtreinen opknappen.

Geen overtuigend bewijs

Navrant: voor zover bekend heeft nog niemand van de betrokkenen in Tilburg strottenhoofdkanker gerapporteerd. Een woordvoerster van de gemeente kon niet zeggen of dat recent alsnog is gebeurd. Verschillende personen klaagden echter eerder tegenover het Brabants Dagblad wél over (ernstige) gebitsproblemen. Voor aantasting van het gebit als gevolg van blootstelling aan chroom-6 heeft het RIVM echter ‘geen overtuigend bewijs’ gevonden.

Remco op 't Hoog kwam als deelnemer met een volledig gebit bij tROM binnen, maar zag al snel zijn kiezen afbrokkelen. ,,Ik had niet anders verwacht", zegt hij nu over het oordeel van het RIVM. ,,Dat dient ons goed in de corona-crisis, maar in de chroom-6 zaak is het instituut supervoorzichtig: schade wordt pas erkend als die ónomstotelijk is bewezen.”

Niemand met volledig gebit

Van de tegemoetkoming van 7000 euro dieop 't Hoog ontving, heeft hij de ergste schade aan zijn gebit laten herstellen. ,,Maar dat moet nog even mee en ik kom nog wel een paar tanden tekort.” Op ‘t Hoog maakte deel uit van een lotgenotengroep. ,,Niemand die wij toen spraken had een volledig gebit". Toch wil hij ook de positieve kant benadrukken. ,,We hebben in elk geval erkenning gekregen voor wat ons is aangedaan. En naast die 7000 euro en eventuele vergoeding van gezondheidsschade, kunnen we ook altijd nog naar de rechter stappen.”