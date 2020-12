Zwaar jaar voor Intents, maar voor de Oisterwijkse festivalbaas lonkt nu de ‘post corona party’

Camera's geplaatst rond azc in Oisterwijk: ‘Overlast­ge­vers op de huid zitten’

22 december OISTERWIJK - Aan de Vennelaan en Scheibaan in Oisterwijk zijn de eerste twee camera's geplaatst die voor meer toezicht moeten zorgen rond het asielzoekerscentrum. In januari wordt nog een derde camera geplaatst aan de Kievitsblekweg. ,,We zitten overlastgevers hiermee nog dichter op de huid”, aldus burgemeester Hans Janssen.