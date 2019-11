Zwaar ongeval op N261 bij Kaatsheuvel: drie gewonden

ETZ Tilburg klimt iets omhoog in ziekenhuis top-100

6:30 TILBURG/WAALWIJK - Het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg schuift drie plaatsen omhoog in de Ziekenhuis Top 100; plek 23. Vorig jaar was het hekkensluiter op deze lijst waar 26 topklinische ziekenhuizen van Nederland met elkaar worden vergeleken.