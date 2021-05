Zwaar vervuilde vloeivelden in Loon op Zand moeten 16.000 zonnepanelen krijgen

De gemeente Loon op Zand wil in principe meewerken aan een initiatief van ECLoZ om op een terrein van elf hectare een zonneveld te realiseren. Wel moet de raad nog formeel instemmen met een bestemmingswijziging voor het gebied. Het gaat om de zogeheten vloeivelden die in 1952 aangelegd werden om het afvalwater van industrie en huishoudens te laten bezinken. Daar werd vijfentwintig jaar geleden mee gestopt. Sindsdien wordt met het terrein niets gedaan omdat de grond zwaar vervuild is, vooral met chroom dat in de leerindustrie gebruikt werd.

Parkeerterrein

ECLoZ had er in 2015 al het oog op laten vallen, zegt voorzitter Bert Branderhorst. ,,Er waren toen zeven belangstellenden, waaronder de Efteling die het gebied wilde gebruiken voor een parkeerterrein. Ook waren er plannen voor een visvijver. Uiteindelijk zijn wij overgebleven. Je kunt eigenlijk helemaal niets met die grond. Je mag er geen voedselgewassen op telen. Het bodemleven is zo dood als een pier. Sinds de afrit naar Loon op Zand met de rotonde klaar is, liggen die vloeivelden vol in het zicht.”

De coöperatie wil er niet alleen zonnepanelen installeren, maar ook iets doen aan het gebied zelf. ,,Het heeft historisch maatschappelijke waarde. In die vloeivelden liggen dijkjes. Het is zonde om die weg te doen. We ontwikkelen daarnaast een landschapsplan. Er komen bomen en paden rondom het terrein. In overleg met Natuurmonumenten wordt het beplant met inheemse bomen en struiken. Er komt een ontsluiting, zodat het voor de omwonenden een wandelgebied wordt, waar ze kunnen genieten van een uitzicht over een glazen zee. Bovendien zijn de panelen goed voor weidevogels, die eronder kunnen broeden en schuilen.”

Goedkeuring

ECLoZ heeft met zoveel mogelijk partijen contact gezocht voor goedkeuring van het plan. Het is besproken met de gemeente, die graag initiatieven steunt op het gebied van duurzame energie. Het is aangeboden aan de ruim tweehonderd leden van de coöperatie, en het is gepresenteerd aan de mensen die rond de vloeivelden wonen. ,,Die zien het als een rustige buurman. Je ziet de panelen nauwelijks, en door de bomen en struiken die om het terrein komen, zullen ze minder last hebben van koplampen van auto’s op de rotonde.”

Het geld voor de aanleg van het zonneveld moet komen van burgers die willen deelnemen aan het project en daarmee zorg dragen voor de financiering. Volgens Branderhorst kunnen ze een verantwoord rendement op hun investering verwachten. Deze maand raadpleegt de coöperatie nog een keer de leden om hun goedkeuring te krijgen. Op 8 juli besluit de raad over de bestemmingswijziging. ,,In het vroege voorjaar van 2023 moet het operationeel zijn. Zo kunnen we een duw geven aan de vraag naar elektriciteit en de gemeente helpen om te voldoen aan het klimaatakkoord.”