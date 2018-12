Zwaar weer Brabantse winkeliers: ‘Met 100 euro omzet trek je het niet’

,,Iedereen vindt alle in mijn winkel leuk. Als ik iedere keer dat ik 'leuk’ hoor 50 cent zou krijgen, zou ik een mooie boterham verdienen.” Angelique Benschop (51) is alleminst verzuurd, maar wel teleurgesteld. Na 5,5 jaar ziet ze zich gedwongen haar winkel aan de Tuinstraat in Tilburg te sluiten. De uitverkoop is begonnen. ,,Ik was hier echt gelukkig, maar er viel geen droog brood meer mee te verdienen.”

De onderneemster - die 5,5 jaar geleden hoopvol startte met haar winkel - staat allerminst te kijken van de conclusies uit provinciaal onderzoek. Die luiden dat één op de drie Brabantse winkeliers de grootste moeite heeft het hoofd boven water te houden. En dat er onder veel van haar collega’s verborgen armoede heerst. ,,Weet je, ik prijs me gelukkig dat mijn man en ik nog een andere, goedlopende zaak hebben, maar dat ik moet sluiten doet echt pijn.”

Achterste van tong

Benschop heeft goed in de gaten dat ze bepaald niet de enige is. ,,Ik zie en hoor veel.” De - nu nog even - eigenaar van cadeau- en retrowinkel Decennia Design spreekt Jan en alleman. ,,Niemand laat het achterste van zijn tong zien, maar als ik verhalen hoor over ‘zwaar te halen’ of ‘het is geen vetpot’ dan weet ik genoeg. Het gaat slecht in winkelland. Als het zo door gaat, blijven er vrijwel geen leuke, zelfstandige winkeltjes over.”

Volgens de Tilburgse zat er niets anders op dan de zaak op te doeken. ,,Ik betaal iedere maand 1100 euro huur. Dat is op zich heel redelijk, maar betekent dat je minstens 3000 euro moet omzetten om inkoop, gas, personeel, belastingen, inpakmateriaal, verzekeringen te kunnen betalen. En als je weet dat ik er wel eens dagen bij zitten dat ik niet meer dan 100 euro omzet, dan snap je mijn besluit.”

Goede tijden heeft ze ook gekend. Vooral de eerste jaren ging het behoorlijk voor de wind. ,,Iedereen vond me een aanwinst. Leuk, maar als die mensen niet bij je blijven kopen...” Zelf heeft ze ook wel overwogen om via internet te gaan verkopen. ,,Los van het feit of dat wel zo leuk is - je komt niet meer onder de mensen - geloof ik er ook niet in. Dan bestellen mensen iets voor 14,95 euro en dan moeten ze 6,95 bezorgkosten betalen. Dat hebben consumenten er niet voor over.”

Niet-dagelijks

De zorgen in winkelland treffen vooral winkels voor niet-dagelijkse producten als kleding, boeken, speelgoed en bruin- en witgoed. Benschop: ,,Daar valt alles in mijn winkel natuurlijk ook onder. Hier staan geen zaken die je nodig hebt om dagelijks te functioneren. Moet je dan iets anders verkopen? Maar als je dat nu helemaal niet wil of niet leuk vind?”