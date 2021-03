Zwaardere celstraffen voor twee mannen na coronarellen in Tilburg en Breda

DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft woensdag twee mannen veroordeeld die anderen hebben aangezet tot de coronarellen in Tilburg en Breda. De straffen zijn in het hoger beroep hoger uitgevallen dan de politierechter eerder oplegde.

Op zondag 24 januari braken naar aanleiding van het instellen van de avondklok in zowel Tilburg als Breda rellen uit. Door grote groepen mensen werd gereld, geplunderd en vernield. In Tilburg werden onder andere brandbommen naar de politie gegooid en werden journalisten belaagd. In de Bredase wijk Tuinzigt lieten relschoppers een spoor van vernieling achter en werden onder meer puien van winkels ingegooid. De Mobiele Eenheid moest er aan te pas komen om de openbare orde te herstellen.

Stroomstootwapen

De man uit Tilburg is door het hof veroordeeld voor het aansporen tot geweldpleging en het bezit van een stroomstootwapen. Hij heeft onder meer in een openbare Whatsapp-groep met de naam ‘Rellen Tilburg’ gereageerd dat hij een automatisch vuurwapen had liggen en dat mensen hem bij interesse een bericht konden sturen. Dat meldt de rechtbank Den Bosch onder meer. De man is eerder ook al veroordeeld geweest tot een celstraf en pleegde zijn misdrijven nu in de periode van zijn voorwaardelijke vrijlating.

De man die betrokken was bij de rellen in Breda heeft in een Facebookbericht anderen opgeroepen om zich te verzamelen op een plein in de wijk Tuinzigt. Net als de man uit Tilburg wordt hij door het hof veroordeeld voor het aanzetten tot strafbare feiten.

Gevangenisstraf

De man uit Tilburg krijgt een gevangenisstraf van zes maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk. De man uit Breda krijgt een gevangenisstraf van zes maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk. In beide gevallen wordt daar een proeftijd van twee jaar aan vastgeplakt.