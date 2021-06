Zwaargewonde man gevonden in woning in Tilburg na mogelijke steekpartij

VVD Oisterwijk ziet in Moergestel­se dorpsraad een ‘praathuis’

23 juni OISTERWIJK - Wat is de status van de Moergestelse dorpsraad? Die vraag werpt de VVD in Oisterwijk op. Aanleiding is de laatste brief van de dorpsraad aan het gemeentebestuur waarin wordt gepleit voor een park tussen de oude pastorie en het medisch centrum.