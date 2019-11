Zwaargewonde man na drie uur bevrijd onder stalen container bij bedrijf in Heukelom

Schattig! Hyena-pup­py geboren in Beekse Bergen

10:47 HILVARENBEEK - De Beekse Bergen heeft zaterdagochtend een nieuwe bewoner mogen verwelkomen. In het safaripark in Hilvarenbeek werd namelijk een gevlekte hyena geboren. Omdat het nog onbekend is of het om een mannetje of een vrouwtje gaat, is nog niet bekend hoe de jonge spruit gaat heten.