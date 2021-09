Zwangere vrouw met grote spoed naar ziekenhuis na ongeval op A58 bij Tilburg

Bruidspa­ren willen de grens over nu feest in België wél mag: Nederland­se horeca luidt noodklok

3 september TILBURG - In België mag bijna alles, in Nederland nog niet. Dus zien Belgische trouwlocaties plots interesse van Nederlanders die graag een feest willen geven. ‘We hebben alleen afgelopen dagen al een tiental aanvragen gekregen van Nederlanders', stellen feestlocaties. De Brabantse horeca luidt de noodklok, nu per 1 oktober ook de noodsteun stopt.