Zware tijden voor verdeelde Loonse raad halverwege de rit

112 kaart Oisterwijk komt met ‘speciale borden’ bij zijn linkste kruispunt: zes ongelukken in twee jaar tijd

8:45 OISTERWIJK - Ans Domstorff was deze week in Oisterwijk het zesde slachtoffer in twee jaar tijd op de kruising van het rode fietspad met de Baerdijk in Oisterwijk. ,,Kan de gemeente ooit eens iets doen daar?”, vraagt de 80-jarige zich af terwijl ze haar pijn verbijt. ‘Speciale borden’, luidt het antwoord.