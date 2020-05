Zware zomer voor Stadscamping Tilburg: 'We moeten Tilburg meer als vakantiebestemming gaan zien’

,,Festivals als Roadburn, WOO HAH!, Redhead Days en Best Kept Secret zijn voor ons een grote inkomstenbron, zo houden wij ons hoofd een beetje boven water", vertelt initiatiefnemer Eric Steur. ,,Ik hoop dat mensen Tilburg deze zomer meer als een vakantiebestemming gaan zien en niet alleen komen voor een paar nachtjes tijdens een evenement."

Vanaf 1 juli is het mogelijk om weer 'normaal' te gaan kamperen zonder voor je eigen sanitair te zorgen. ,,Dat is voor ons hopelijk een nieuw begin. Het is anders niet geheel ondenkbaar dat we op een gegeven moment het loodje moeten leggen." De Stadscamping heeft maar één persoon vast in dienst, de manager, ,,maar helaas konden we onder deze omstandigheden haar contract niet verlengen. Gelukkig hebben we vooral vrijwilligers in dienst."

Quote Soms denk ik: Jezus, waar ben ik in godsnaam aan begonnen?

Met goede hoop opknappen

Met goede hoop steken de vrijwilligers de komende tijd in het opknappen van de camping. ,,Dit is het moment om de boel aan te pakken." Zo toveren ze wagons om tot luxe hotelkamers en leggen ze een tuintje aan. ,,Van een oude treinwagon uit de spoorzone willen we een receptie maken, maar hoe? Daar hebben we nu geen geld voor." Steur ziet de Stadscamping dan ook een beetje als een uit de hand gelopen hobby. ,,Soms denk ik: Jezus, waar ben ik in godsnaam aan begonnen?" Vooral in deze tijden spookt die gedachte wel eens door zijn hoofd. ,,Al is dit natuurlijk wel een hele uitzonderlijke situatie. Laten we hopen dat we dit nooit meer meemaken."

De Buurtcamping, die vorige zomer voor het eerst in het Spoorpark neerstreek, kan dit jaar niet doorgaan. Het landelijke initiatief om stadsgenoten dichter bij elkaar te brengen, werd onder andere door de Stadscamping georganiseerd. ,,We zijn druk bezig met een initiatief om Tilburgse gezinnen die het niet zo breed hebben, toch een overnachting te bieden." Maar ook voor schoolkampen kan men op de camping terecht. ,,Op één juli zijn de schoolvakanties in het zuiden namelijk nog niet begonnen, er is zelfs al een school uit Tilburg die met groep acht hier een nachtje blijft slapen in onze nieuwe tipi's van Festipi."

Quote Misschien kunnen er wel theater­voor­stel­lin­gen worden gegeven, het is hier hartstikke ruim

Theatervoorstellingen dan maar?

Als één van de acht kwartiermakers van het Spoorpark hoopt Steur dat de cultuursector, die ook een zware klap heeft gehad, samen met het park dingen kan organiseren. ,,Misschien kunnen er wel theatervoorstellingen worden gegeven, het is hier hartstikke ruim."