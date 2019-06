Zwarte Ford rijdt door na aanrijding met wielrenner in Middelbeers

Oud-wethouder van Oisterwijk Jan Verhoeven (90) overleden, ‘Een buitenge­woon aimabel mens’

12:15 OISTERWIJK - Na een kort ziekbed is donderdag Oisterwijker in hart en nieren en voormalig wethouder Jan Verhoeven overleden. Verhoeven was van 1988 tot aan zijn pensioen in 1994 wethouder in zijn woonplaats. Vanaf 1970 zat hij 24 jaar lang als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad namens het CDA.