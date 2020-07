Zweedse studenten brachten Tilburg Floorball

Dat er aan ijshockey wordt gerefereerd is niet vreemd, want de regels van Floorball hebben daar heel veel overeenkomsten mee. Een wedstrijd duurt drie keer twintig minuten zuivere speeltijd bijvoorbeeld, er wordt met sticks gespeeld (bij floorball: plastic blad, carbon shaft) en er staan een keeper, twee verdedigers en drie aanvallers in het veld. In totaal mag een team uit 20 spelers bestaan, die onbeperkt mogen doorwisselen.

Zweden en Finland

Geen wonder dat Zweden en Finland, grote ijshockeynaties, ook dominant zijn in het floorball. Ook al is er daarbij dan geen puck maar een (hol, plastic) balletje, is de boarding lager en wordt er niet op ijs gespeeld maar in een sportzaal.

Als gymleraar op De Overlaet in Waalwijk kwam Nootenboom in aanraking met de sport. ,,Dat was in 2007. Toen zat de Sportacademie nog in Tilburg en een van de studenten die stage bij mij liep zat op floorball. Twee Zweedse jongens die in Tilburg woonden en al heel lang floorball speelden, hadden samen met wat studenten van de sportacademie de club opgericht. Voordeel was dat studenten gratis gebruik mochten maken van de gymzaal van de Sportacademie, dus ze hoefden geen zaalhuur te betalen en de leden betaalden daarom ook geen contributie.”

Bijna ter ziele

Tilburg Floorball groeide in de jaren daarna uit naar vier teams; een wedstrijdteam senioren, d-jeugd, mini’s en recreanten. Door verhuizingen en doordat wat trainers en leden ermee stopten, ging de vereniging in 2012 bijna ter ziele. ,,We hadden toen alleen nog wat recreatieve spelers over en hadden eerst onderdak bij een basisschool aan de Cederstraat, toen in een grotere zaal in Noord en uiteindelijk in De Wetering in Loon op Zand. Gelukkig kwam er weer wat aanwas en de club telt inmiddels dertig leden, zowel mannen als vrouwen.”

Quote De bond telt maar 1.100 leden, de clubs zitten wel behoorlijk verspreid over het land Edwin Nootenboom

Ruim twee jaar geleden meldden zich drie oud-spelers van ijshockeyclub Tilburg Trappers aan en doordat de floorballclub in Breda werd opgeheven, kon er plots weer een wedstrijdteam worden geformeerd. Nootenboom, inmiddels 44 jaar, werd overgehaald om te gaan keepen. ,,Ik had geregeld last van een kuitblessure en als veldspeler zou ik met mijn leeftijd sowieso inhoud tekort komen, maar als doelman kan ik nog wel mee. Er zijn in Nederland drie competitieniveaus; de eredivisie, eerste divisie en tweede divisie. Eigenlijk moesten we onderaan beginnen, maar we hadden de bond gevraagd of wij in de eerste divisie mochten starten.” In eerste instantie ving de club bot, vlak voor de competitiestart viel er toch nog een plekje open op het tweede niveau. Het werd een doorslaand succes voor de Tilburgers. Ze werden kampioen, ongeslagen zelfs. ,,Bij de kampioenswedstrijd was het ongekend druk, ook omdat een aantal Trappersfans ons kwam aanmoedigen, dat was prachtig. Onze tegenstanders wisten niet wat ze meemaakten. Wij ook niet trouwens.”

Den Bosch

Afgelopen seizoen kwamen Nootenboom en co dus uit in de eredivisie. ,,Tegen ploegen uit Groningen, Utrecht, Amsterdam, Amersfoort, Delft, Nijmegen en Den Haag. De Nederlandse bond heeft maar zo’n elfhonderd leden, de clubs zitten wel behoorlijk verspreid over het land. Maar in het Zuiden waren wij tot voor kort de enige, tot er onlangs in Den Bosch eentje is opgericht.”

Quote IJshockey­ers zijn ook gewend om twee kanten van het blad te gebruiken Edwin Nootenboom

De competitie kon vanwege de coronacrisis niet worden afgemaakt. ,,Hoewel een ploeg dus uit 20 spelers mag bestaan, hebben wij er maar tien. Toch draaiden we aardig mee. We zijn in die afgebroken competitie als vijfde geëindigd en mogen dus in de eredivisie blijven.” Nootenboom zou graag zien dat er een paar goede spelers bij komen. ,,We hebben een groep recreanten die op dinsdag trainen, maar voor het wedstrijdteam - met de donderdag als trainingsavond - is het eigenlijk wel noodzakelijk dat je hockey- maar liever nog ijshockey-ervaring hebt. IJshockeyers zijn gewend om twee kanten van het blad te gebruiken.”

Jeugdteam

Nootenboom is er maar druk mee. Hij is keeper, voorzitter, penningmeester… ,,Laatst zei iemand dat het mooi zou zijn als we weer een jeugdteam zouden hebben. Ik zei: ik zie je plan graag verschijnen. Niks meer gehoord. Ik zou ook wel meer willen, maar dan moet er ook kader bij komen en zie daar maar eens mensen voor te vinden tegenwoordig.”

Volledig scherm Edwin Nootenboom met stick en floorball-bal. © Pix4Profs / Joris Buijs