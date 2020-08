Zwemmen in de stilte van een volle maan: typisch Baksche Ven

Renate Rietman, samen met haar partner Nico van der Sande beheerder van het natuurwater, genoot in haar kano ook. ,,Toch blijft het in het donker een kwestie van oppassen. Daarom vragen we onze leden ook met z'n tweeën te blijven. Er kan altijd wat gebeuren.”

Armhoefse Akkers

De Tilburgse wijk Armhoefse Akkers is hofleverancier. Wie daar komt wonen, krijgt van de buren al snel het advies om zich rap bij Baksche Ven in te schrijven. ,,Want komen er kinderen, dan wil je toch dat die met vriendjes kunnen gaan zwemmen.”

De verenigingscultuur heeft als voordeel dat trammelant nagenoeg vreemd aan Het Baksche Ven is. Muziek meenemen is niet eens de bedoeling. Toen in 2009 bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan een jubileumboek verscheen, werd nog altijd trots vermeld dat ‘gsm’etjes’ niet voorbij de tourniquets kwamen.

Zijn elitair imago is het Baksche Ven volgens Renate Rietman nog altijd niet kwijt. ,,Maar van ballotage is nooit sprake geweest. Iedereen kan hier lid worden. We zien de laatste jaren dat vooral natuurmensen voor ons kiezen.”

Hard werken

Renate Rietman en Nico van der Sande wonen bij hun zwemplas. Idyllisch? ,,Nou, het is ook wel hard werken hoor. Geen vakantie. En anders dan commerciële baden zijn wij wél elke dag open, van acht tot acht. Verder komt er alles bij kijken, van een bedrijfsnoodplan tot risicoanalyses. Met het waterschap moeten we ook nauw contact houden.”

‘t Baksche Ven doet niet aan topless en gsm

Brabants Dagblad, 2 oktober 2008

door Guus Spijkers

Voordat de Tilburgsche Zwemvereniging Baksche Ven in 1909 haar oprichtingsvergadering belegde, werd er al volop in de vennen op de grens van Tilburg en Moergestel gezwommen. Soms ook met fatale gevolgen, want in geschiedboeken is te lezen dat rond 1890 enkele mensen door verdrinking om het leven zijn gekomen.

Dat was min of meer de aanzet om meer toezicht toe te passen in het natuurven, dat voor een gedeelte eigendom is van de famile Rubens-Van den Berg.

Volledig scherm Frans Wubben en Henk Kruijssen schreven in 2009 het jubileumboek van het Baksche Ven. © Marie-Thérèse Kierkels/PVE

Henk Kruyssen (64) houdt zich samen met Frans Wubben bezig met het verzamelen van historische feiten en foto’s voor het jubileumboek, dat volgend jaar met Pinksteren wordt gepresenteerd. Kruyssen weet te vertellen dat het Baksche Ven aanvankelijk bezocht werd door de gegoede burgers en dat pas na vier uur ook de arbeiders van de waterpret konden genieten.

Kruyssen is 52 jaar lid van Baksche Ven: “Er wordt nog altijd gesproken over ballotage, maar zolang ik lid ben, is dat bij onze vereniging nooit voortgekomen. Feit is wel dat het een echt familiebad is, dat we ruim drieduizend leden hebben en dat we per jaar tweehonderd nieuwe leden kunnen toelaten. Dat betekent vijf jaar wachten voordat je aan de beurt bent. We moeten ons houden aan de regels die relateren aan de oppervlakte van ons terrein.”

Volledig scherm Topless recreëren is verboden bij het Baksche Ven. Begin vorige eeuw was er niemand die daar ook maar even aan dácht. © Regionaal Archief Tilburg

Om lid te worden van de jubilerende zwemvereniging dien je je wel te houden aan een flink aantal huisregels. De zwemkleding mag niet aanstootgevend zijn, topless recreëren is verboden, gsm’s en radio’s komen niet door de tourniquetjes en een waterbloem plukken voor je geliefde is eveneens verboden omdat het Baksche Ven een natuurbad is.

“We proberen het hier zo rustig mogelijk te houden. De meeste van onze leden ervaren dat als prettig. Je kunt je hier eerlijk ontspannen en we vermijden zo lang mogelijk onnodig lawaai.”

Tot vijftien jaar geleden speelde het waterpoloteam van TZV niet geheel onverdienstelijk er zijn thuiswedstrijden. Totdat de KNZB de waterpolocompetitie definitief naar de binnenzwembaden verwees. “De goals liggen hier nog altijd. De jeugd kan er heerlijk mee spelen”, aldus Kruyssen.

Het Baksche Ven ging met zijn tijd mee. Anderhalf jaar geleden werd nog fors geïnvesteerd in een geheel nieuwe waterzuiveringinstallatie. “Voorheen gebeurde dat met chemicaliën. Nu wordt het bad geheel op biologische basis gereinigd. De kwaliteit van het water is dus prima.”

‘Het is hier een paradijs op aarde’

Brabants Dagblad, 2 oktober 2008

door Henk Naaijkens

De taxichauffeur staat al te wachten, maar mevrouw De Leeuw (91 jaar) wil nog even iets kwijt: “Zo’n zwembad als dit vind je nergens. Ik kom hier al vijfenzeventig jaar en geniet van de rust en de natuur. Vroeger kwam ik met de fiets, maar nu word ik iedere dag met de deeltaxi afgezet. Hier zwemmen is voor mij de beste pijnstiller.”

Einde zwemseizoen bij het Baksche Ven. Het is een jaarlijks terugkerend ritueel na de laatste zondag van september. “We halen om veertien uur de vlag naar beneden en de mensen mogen nog een uur in de zon blijven zitten. Maar dan sluiten we het bad”, zegt voorzitter Huub de Pont, “en moeten de mensen wachten tot Koninginnedag als we weer opengaan. Voor de jaarvergadering haal ik mevrouw De Leeuw altijd op, als eerbetoon aan ons oudste lid.”

De idyllische ligging van het Baksche Ven nodigt uit tot verpozen. Veel bezoekers kennen elkaar al jaren en vormen een hechte band. “Onze vakantie speelt zich in de zomer hier af”, vertelt Jac Groels. “Ik ben al zestig jaar lid en kwam hier vlak na de oorlog als kind al. We hadden toen niet eens een fiets maar kwamen met de step. Er lag in die jaren een zandpad dat later werd verhard met kolengruis. Als we thuiskwamen zagen we zo zwart dat we zo weer ‘t bad in konden.”

“Het is hier een paradijs op aarde”, merkt Hans van Bel naast hem op. “Het is hier zó rustig dat je al schrikt als je de krant openslaat. Het is een echt familiebad. Ouderen en jongeren respecteren elkaar. Als ze verkering krijgen, zie je ze soms een tijdje niet en dan komen ze weer terug met hun kinderen.”

Er zijn momenteel 3400 leden, weet beheerster Renate Rietman. “We zijn een particuliere vereniging zonder subsidie.”