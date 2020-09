‘Zwerfafval ruimen tegen de stress? Ja natuurlijk’

Kick Out Zwarte Piet wil recht op zichtbaar demonstre­ren in Tilburg

10:15 TILBURG - Anti-zwartepietenactivisten eisen bij een mogelijke nieuwe demonstratie een zichtbare plek op in Tilburg. Het landelijke Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Peter Storm van Anti Zwarte Piet Comité in Tilburg vragen de rechtbank om daar een uitspraak over te doen. De zaak komt dinsdag voor in Breda.