Zwerver Rigo kreeg een huis in Tilburg, maar raakt dat kwijt vanwege de liefde voor zijn dieren

Nieuwe aanpak in jeugdzorg: data moet risico op problemen bij gezin voorspel­len

12:02 TILBURG - Kun je het risico op kindermishandeling zien aankomen? Valt te voorspellen in welke gezinnen het mis gaat? Ja, denken Sterk Huis, Tilburg University, CentERdata en gemeenten in Hart van Brabant. Door kennis en data te koppelen, proberen ze mensen te helpen vóórdat ze in grote problemen komen. In Tilburg en Heusden lopen de eerste projecten.