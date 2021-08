Zwevend bóven de wereld wil Robin de beste ván de wereld worden: ‘Dit is schaken in de lucht’

Twee trossen bananen aan plant in tuin Kaatsheu­vel: 'Iedereen lachte ons uit, nu komt iedereen kijken’

4 augustus KAATSHEUVEL - Uniek is het niet, bijzonder is het wel. Vier jaar geleden was de ‘bananenboom’ van Marina Paans en Joop Kivits uit Kaatsheuvel nog een sprietje. Nu domineert de plant de tuin en hangen er heuse bananentrossen aan. ,,Iedereen lachte ons uit”, zegt Marina. ,,‘Dat wordt niks, daar komt nooit iets aan’, hoorden we dan. Nu komt iedereen kijken.”