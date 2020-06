Zwieren en zwaaien in tien minuten: Tilburg heeft toch heel even een kermis in de stad

Het is een kermis draaien in sneltreinvaart: op donderdag trekken ze langs veertien studentenhuizen in de stad. Om op de stoep in een handomdraai een aantal attracties op te bouwen, te laten draaien en weer af te breken.



Het is allemaal houtje-touwtje, om studenten even te laten lachen én een knipoog naar de creatieve sector die momenteel ook hard getroffen wordt.



Het is een kermis die meteen ook de handicap van de échte laat zien. Waarzegster Roswertha heeft de pendel, waarmee ze energie afleest, extra lang gemaakt. En ze laat studenten hun handpalmen tegen een in elkaar geknutseld raam van glas leggen. Zodat ze toch de lijnen in de palm toch kan lezen. ,,Helemaal coronaproof.”