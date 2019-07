Zwieren, zwaaien en feestjes (met Kees van Hondt) op tweede zaterdag van de Tilburgse kermis

Kermis open: 12.00 - 02.00 uur

De attracties blijven vandaag een uurtje langer draaien. Omdat het de laatste dagen zo heet is geweest, kwamen er overdag maar weinig bezoekers. Wie in alle koelte nog een rondje over de kermis wil maken, kan dus vanavond tot 02.00 uur, in plaats van 01.00 uur gaan.

13.00 uur - Kermisexpo

Traditioneel staan de bijzonderste kermisattributen opgesteld in het Paleis bij het stadhuis. Ook zijn de mooiste miniatuur-kermisattracties te zien. De expo is de hele week al open, en is ook vandaag en morgen nog te bezoeken. De deuren staan open tot 23.00 uur.

14.00 uur - Concert in the Sky - afgelast wegens ziekte

Zanger en Wie is de Mol-held Nielson stijgt vandaag naar grote hoogten. Hij treedt op in de rooftopbar bij Dolores, het doolhof aan de Spoorlaan. Het is een vrij exclusieve show: bezoekers konden in de afgelopen weken al kaartjes winnen. Concert in the Sky is overigens niet te verwarren met Dinner in the Sky. Dat wordt geserveerd op een ander dakterras; dat van Mercure op de Heuvel.

Middag en avond - Feesten in de stad