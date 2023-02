013emblemen heeft brand achter de rug, maar het loopt er weer keigoed

Tilburger ontvangt videobood­schap van regisseur Avatar na honderdste bioscoopbe­zoek

TILBURG - Bij zijn 100e bezoek aan ‘Avatar: The Way Of Water’ in Pathé Tilburg is Rick Pratjé verrast met een videoboodschap van niemand minder dan de regisseur en producent van de film: James Cameron en Jon Landau. De makers spreken van een ‘opzienbare prestatie’.

10 februari