11-jarige jongen geslagen bij inbraak in Tilburg; daders gaan er met onbekende buit vandoor

Bewoners Reeshof zien graag centrale regie over culturele activiteiten

8:43 TILBURG - Centrale regie over culturele initiatieven en activiteiten in de Reeshof, meer ruimtes en inbreng van jong en oud. Een gezamenlijke wens die ruim 70 bewoners van de Tilburgse wijk gisteravond uitspraken tijdens het stadsgesprek met gemeente Tilburg over 'Versterking van kunst en cultuur in de Reeshof' in Wijkcentrum Heyhoef.